Ансамбль Александрова восстановлен после авиакатастрофы

Обновленный состав ансамбля в четверг впервые вышел на сцену Центрального академического театра российской армии, передает Interfax.

"Сегодня на этой сцене пройдет первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними - сохранить уникальный ансамбль", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, открывая концерт.

Он рассказал, что восстановление легендарного коллектива в кратчайшие сроки стало для Министерства обороны важнейшей задачей.

По его словам, новыми артистами ансамбля стали лучшие из лучших.

В программу первого концерта вошли традиционные произведения ансамбля "Калинка", "Александровская песня", "Зачарованная даль", "Вдоль по Питерской", "Пора в путь-дорогу", "Смуглянка", "Журавли", "Несокрушимая и легендарная" и поппури на тему армейских песен.

Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля артисты выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, а 24 февраля - на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.