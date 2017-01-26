В хор Александрова отобрали около 50 вокалистов

Об этом сообщил РИА Новости в четверг информированный источник в российском военном ведомстве.

Шестьдесят четыре артиста и сотрудника Ансамбля имени Александрова погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию и потерпел крушение в Черном море близ Сочи 25 декабря 2016 года.

"Желание работать вокалистами Ансамбля Александрова выразили около двух тысяч человек. На сегодняшний день для замещения вакантных должностей в хоре предварительно отобраны примерно полсотни артистов из Москвы и разных регионов России", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что, несмотря на официальное завершение прослушиваний и просмотров кандидатов, "продолжается отбор из более чем 500 танцоров в балетную труппу".

"Ансамбль обязательно восстановит не только свою численность, но и творческий потенциал. Есть из кого выбрать — на прослушивания и просмотры пришли хорошие артисты", — заключил собеседник РИА Новости.

По информации, размещенной на официальном сайте ансамбля, собеседования и прослушивания кандидатов проводились ежедневно с 16 по 25 января в здании коллектива в Москве.

Ранее статс-секретарь — замминистра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что штатная численность ансамбля составляет 285 человек.