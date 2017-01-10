Объявлен конкурс в ансамбль Александрова

«Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.Александрова объявляет о конкурсе на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета. Сроки проведения - с 16 по 25 января 2017 г.», - говорится в сообщении пресс-службы ансамбля.

Как уточняется, к участию приглашаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности, а также учащиеся выпускных курсов. Собеседования и прослушивания буду проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 (включая выходные дни) по адресу: Москва, Земледельческий пер., д. 20, стр. 1. «Выдержавшим конкурс будет предложено заключение договора (контракта) в установленном порядке», - отмечается в материале.