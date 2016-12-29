Артисты ансамбля Александрова дадут в Сирии концерт-реквием

«16 артистов ансамбля находятся в Сирии. Они готовы хоть сейчас дать концерт. Концерт-реквием и дадут его. К сожалению, он будет не праздничным. Оправка артистов не прекратиться никогда, потому что есть определенная государственная политика, есть обязательства Министерства обороны. Мы должны пройти этот путь до конца. Иначе нас не поймет ни Сирия, ни наши ближайшие союзники», - рассказал член Общественного совета Виктор Баранец .

По словам собеседника НСН, сам конкурс пройдет «максимально тактично».