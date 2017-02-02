В состав ансамбля Александрова войдут солисты «Танца Сибири»

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Красноярской краевой филармонии.

В хор Ансамбля Александрова предварительно отобрали около 50 вокалистов По данным филармонии, прослушивание и просмотр претендентов для набора в состав главного ансамбля Вооруженных Сил России начался еще 16 января. Принять участие в отборе могли артисты в возрасте от 18 до 45 лет с академическим вокальным или хореографическим образованием, а также с опытом профессиональной деятельности.

"Пять солистов ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко успешно прошли конкурс. Молодые и талантливые танцоры: Виктория Безъязыкова, Евгений Верхошапов, Павел Хрущев, Артем Моргунов, Александр Чекардин вошли в состав прославленного ансамбля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, художественный руководитель красноярского коллектива Владимир Моисеев выразил уверенность, что артисты займут достойное место в ансамбле, и пожелал восстановления и продолжения славных традиций уникального коллектива имени Александрова.