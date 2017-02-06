Минобороны Эстонии не пускает Ансамбль Александрова в страну

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Ohtuleht.

Эстонский предприниматель Юрий Сахаров из Parklinn Grupp предлагал провести концерт коллектива и направлял соответствующие письма на имя местного премьер-министра и министра обороны. Он отмечал, что независимость Эстонии достаточно сильна и что исполнители и технический персонал ансамбля не представляют никакой угрозы.

Глава минобороны Эстонии Маргус Цахкна ответил, что письмо одной частной компании не может считаться официальной заявкой на допуск в страну представителей вооруженных сил иностранного государства. «Российским военным не рады в Эстонии», – добавил он.

Это не первый подобный случай. В марте 2016 года тогдашний министр обороны Эстонии Ханнес Хансо принял решение об отказе во въезде на территорию страны ансамблю имени Александрова.