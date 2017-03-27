Валерий Халилов посмертно получил премию в области культуры

В субботу, в День работника культуры, в Центральном академическом театре Российской армии в Москве прошла первая церемония вручения премий военного ведомства в области культуры и искусства, передает ТАСС.



Валерий Халилов

"Вооруженные силы и культура всегда неразлучны и неразделимы. Позвольте мне от имени инициатора этого хорошего дела, министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, поздравить вас с этим знаменательным днем, который будет началом хорошей ежегодной традиции", - сказал в ходе церемонии первый заместитель обороны Руслан Цаликов.

На соискание первой премии было подано более 70 заявок. Сама премия вручается в девяти номинациях: "Литературное искусство", "Музыкальное искусство", "Театральное искусство", "Изобразительное искусство", "Произведение аудиовизуальных искусств", "Мультимедийные проекты", "Культурно-просветительские проекты", "За вклад в развитие культуры", "За активную культурно-шефскую работу".

Первым премию за "Культурно-просветительские проекты" получил худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Также лауреатами стали писатель Даниил Гранин ("Литературное искусство"), актриса Людмила Чурсина ("Театральное искусство"), композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов ("За вклад в развитие культуры"), певец и продюсер Денис Майданов ("За активную культурно-шефскую работу"), кинорежиссер и актер Федор Бондарчук ("Произведение аудиовизуальных искусств").

Премия Минобороны России в области культуры и искусства присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах.