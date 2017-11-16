Филармонии соберут информацию о культурном наследии

С соответствующей идеей выступил в четверг на полях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки Михаил Брызгалов.

"До революции в городах существовали историко-архивные комиссии, которые отбирали все то, что заслуживало внимания - увековечивание памятных дат, инаугурация губернаторов, решение региональных законодательных собраний и так далее. Они собирались примерно раз в год, и отобранные ими материалы ложились в основу того, что передавалось в архивы, что хранится в музеях. Сегодня мы на основании этих материалов проводим научные исследования, издаем специальную литературу. Мы рекомендуем и планируем, что будут созданы [при филармониях и концертных залах], условно говоря, медиатеки, в которых будет храниться информация", - сказал Брызгалов.

Идею поддержал глава Московской государственной филармонии и Союза концертных организаций России Алексей Шалашов, напомнив, что при Московской филармонии действует подобный проект. "У нас весь содержательный контекст того, что делает Московская филармония, находится в открытом доступе в HD-качестве и звуковом, и видео на нашем сайте", - отметил он.

По словам Шалашова, спрос на доступ к такой информации сегодня возрастает из-за смены аудитории. "Это время можно сравнить с послереволюционным или войной. Где-то до 50-х годов формировалась аудитория, потом она стабилизировалась, и наметились социальные группы, которые ходят в музеи, в филармонию, и аудитория не расширялась. После социального слома в 90-е годы аудиторию пришлось заново формировать, и вместе со сменой аудиторией снова возникла тяга к слову, объяснению, контексту", - подчеркнул гендиректор Московской филармонии.

По итогу встречи на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве по данному вопросу Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, Союза концертных организаций России и Ассоциации музыкальных театров России, передает ТАСС.