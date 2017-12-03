К 6 из 10 классических музыкантов в Англии приставали

Согласно исследованию, шесть из 10 человек, которые работают в секторе классической музыки, стали жертвами дискриминации и сексуальных домогательств (секс-харрасмента).

Было также установлено, что 70% самозанятых работников отрасли заявили, что их преследовали по сравнению с 30% сотрудников, в то время как три четверти опрошенных людей заявили, что не сообщают о случаях, опасаясь потерять работу.

Дебора Аннетс, исполнительный директор ISM, рассказала в интервью BBC Radio 3 «Музыкальные вопросы»: «У нас было около 250 ответов в форме, и из этих ответов 60% сообщают о дискриминации в той или иной форме, и главная форма дискриминации - на самом деле вокруг сексуальных домогательств.

«Основное место, в котором оно происходит, - это оркестры и ансамбли, но также есть довольно высокий уровень активности в школах и консерваториях, что крайне важно, что в музыке наблюдается очень высокий уровень сексуальных домогательств».

«Я думаю, что другая вещь, которая действительно вызывает беспокойство, заключается в том, что 75% людей не сообщают о сексуальных домогательствах, которые могут быть такими же плохими, как непристойное подвергание и нападение ... потому что люди боятся, что они потеряют работу, если они сделают жалобу».