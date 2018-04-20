Arena Moscow Night устроит прямую трансляцию

Второй концерт Arena Moscow Night, как и предыдущий, объединит в себе вокально-музыкальный конкурс, онлайн-шоу и джем-сейшн. Проект реализуется Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП).



Arena Moscow Night

В зале «Пантеон» дворцово-паркового ансамбля «Царицыно» соберутся известные актеры, режиссеры, телеведущие, музыканты, блогеры, кино- и театральные критики, которые станут одновременно и зрителями, и участниками Arena Moscow Night. Вокалисты и музыканты выйдут на сцену, чтобы испытать себя в оперной «битве», а почетные гости в финале выберут лучший номер.

Джем-сейшны, в свою очередь, соединят в дуэты не знакомых ранее друг с другом исполнителей – как маститых артистов, так и молодых. В паузах между оперными номерами именитые гости будут общаться со зрителями, рассказывать о себе, обсуждать музыкальные произведения и голосовать за понравившихся солистов.

– Каждый концерт проекта неповторим: каждый раз зрители могут услышать новые произведения в исполнении новых артистов, увидеть новых гостей, – говорят организаторы. – На Arena Moscow Night все подчинено одной идее: сделать оперное искусство максимально доступным и понятным каждому.

В концерте примут участие певец и автор песен Петр Налич, сопрано Елена Терентьева и Анастасия Белукова, бас Станислав Черненков, меццо-сопрано Александра Ковачевич. Гостями вечера станут актер театра и кино Константин Соловьев, актер, кинорежиссер и продюсер Артем Михалков и многие другие.

Ведущими предстоящего вечера выступят пианист Аик Григорян и теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Продюсеры проекта: Мария Панкратова и Аик Григорян.

Начало трансляции в 21.00.