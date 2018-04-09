Больше 200 участников проекта «Музыка в метро» выбрали в Москве

«По итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получат аккредитацию на выступление в рамках проекта «Музыка в метро». Уже в середине апреля новые участники выступят перед пассажирами, а количество площадок проекта увеличится на 14 и составит 32 официальных места для выступления в Московском метрополитене», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение пяти дней, с 12 по 16 марта, в центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, желающих стать участниками проекта «Музыка в метро». Экспертное жюри оценивало конкурсантов по нескольким параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление.

«С каждым годом все больше исполнителей желают выступать в метро. Заявки на участие в третьем сезоне проекта «Музыка в метро» поступили от 1 тыс. 150 исполнителей и групп, более 400 – приняли участие в живых прослушиваниях. Мы расширяем проект и выходим на качественно новый уровень. В этом году выбрано большее количество участников, чем предполагалось ранее – вместо 200 солистов и групп аккредитацию получили 220 участников. Более того, уже в апреле количество специально отведенных площадок для выступлений артистов в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) увеличится с 18 до 32. Мы уверены, что новые участники проекта «Музыка в метро» подарят пассажирам действительно приятную музыку и еще больше положительных эмоций», – приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

В состав экспертного жюри вошли Антон Беляев, Manizha, Вахтанг, Brandon Stone, артисты лейбла Black Star Inc., эксперты в сфере культуры и развлечений Елена Лилеева (директор фестиваля «Шокофест»), Андрей Петров (директор Московского продюсерского центра), Петр Дмитриев (программный директор Радио Jazz), Анастасия Рожкова (программный директор радиостанции «Наше Радио»), а также участники проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение проекта.