Фестиваль Чайковского откроется в Международный день музеев

«Наш музей-заповедник принимает фестиваль уже второй год, и мы видим, насколько он вырос в профессиональном и организационном плане. И уже второй раз на сцене нашего концертного зала проходит открытие этого большого события. Надеюсь, эта добрая традиция сохранится» – говорит директор музея-заповедника П.И.Чайковского Владимир Лисенко.

Впервые фестиваль пройдет на концертных площадках в городах, неразрывно связанных с жизнью и творчеством П.И.Чайковского: в Москве, Клину и Санкт-Петербурге. «Фестиваль назван именем П.И.Чайковского и поэтому большинство событий фестиваля тесным образом связаны с личностью великого русского композитора. Не случайно фестиваль будет проводиться в городах, которые сыграли важную роль в жизни великого русского композитора. Мы надеемся, что в будущем к нашему фестивалю присоединятся площадки и в других городах России, а также Италии, Германии, США и других стран, связанных с жизнью и творчеством Петра Ильича» – заявил генеральный директор фестиваля Иван Щербак.

С 18 по 31 мая состоятся 14 концертов, в которых примут участие юные музыканты из 8 стран. Впервые в фестивале предусмотрена специальная программа для молодых композиторов. Концерт-закрытие Второго Международного молодежного фестиваля им. П.И.Чайковского состоится 31 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича и будет приурочен к Международному дню защиты детей (отмечается 1 июня). Особенностью подготовки и проведения фестиваля является активное включение в организационный и творческий процесс молодых музыкантов из России и других стран, которые участвуют в формировании концертной программы и образуют Молодежный оргкомитет. «Мы пока только на пути к большому успеху и осознаем, что только вместе, на наших совместных концертах, мы можем заявить о нашей главной амбиции: готовности принять эстафету у наших старших коллег по созданию посредством классической музыки атмосферы торжества добра и красоты во всем мире» – подчеркнула руководитель художественной программы фестиваля, председатель Молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И.Чайковского Анастасия Ушакова.

На концертах фестиваля ценители классической музыки смогут увидеть самых перспективных молодых исполнителей классической музыки со всего мира. Во втором фестивале примут участие: лауреаты и участники Международного юношеского конкурса им. П.И.Чайковского разных лет: Александр Малофеев (Россия), Анастасия Ушакова (Россия), Суах Е (Республика Корея), Йо Китамура (Япония), Илья Папоян (Россия), Анастасия Махамендрикова (Россия), Хироки Накаяма (Япония), Руслан Турунтаев (Казахстан), Роман Решеткин (Франция), Мария Андреева (Россия), Нейкунг Канг (Республика Корея), Юджин Каваи (Япония), Рахиль Мусаходжаева (Казахстан), Лиза Ясуда (Япония), Акбике Алги (Казахстан), Донхюн Ким (Республика Корея), Сара Чаньо (Словения), Мауро Паоло Монополи (Италия), Рахат-Би Абдысагин (Казахстан), Антон Тхай (Россия), Ману Магдалена Чакраворти (США), Грегори Мартин (США), молодые музыканты, готовящиеся к участию в следующем Международном юношеском конкурсе им. П.И.Чайковского: Алисия Левина (Россия), Мария Махамендрикова (Россия) и Анастасия Ключерёва (Россия), а также молодые музыканты, получившие рекомендации от ведущих учебных заведений и профессоров: Святослав Оводов (Россия), Арсений Захаров (Россия), Георгий Евсеев (Россия), Антон Игубнов (Россия), Данила Корытько (Россия).

Специальные гости фестиваля – выдающиеся мастера и педагоги, которые проведут мастер-классы и примут участие в концертах: Владимир Овчинников, Даниил Крамер, Игорь Фёдоров, Кирилл Родин, Борис Андрианов, Сергей Кравченко, Ирина Бочкова, Денис Чефанов, Фёдор Амосов.