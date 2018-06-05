Харуки Мураками будет вести музыкальную передачу на радио

Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании Tokyo FM, где с 5 августа будет выходить авторская программа RUN&SONGS.



Харуки Мураками

"Господин Мураками известен своим увлечением бегом, он не раз принимал участие в марафонах, - сообщил представитель радиокомпании. - В ходе своей передачи он будет ставить песни и мелодии, которые сам слушает во время пробежки. Господин Мураками с юности увлекается джазом, однако мы ничего не можем сказать по поводу жанра композиций, которые он будет предлагать слушателям".

Новость об авторской радиопередаче писателя вызвала ажиотаж, так как Мураками известен тем, что практически не дает интервью под запись. Сейчас Tokyo FM на специальном сайте ведет сбор вопросов, которые слушатели хотели бы ему задать.

Сам писатель в комментарии для прессы сообщил, что намерен по возможности выносить на программу не слишком известные мелодии.

Произведения Харуки Мураками переведены более чем на 40 языков. Российскому читателю известны его романы "Охота на овец", "Норвежский лес", "Хроники заводной птицы", "Кафка на пляже", "1Q84". Писатель неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.