Музыкальные инструменты «полетят» в салоне

9 февраля 2018 года на сайте ПАО «Аэрофлот» опубликована новость об ужесточении контроля провоза ручной клади. Специальная система контроля вводится с 15 февраля 2018 года и состоит в том, что «при выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов». На сегодняшний день норма по размерам ручной клади составляет 55х40х20 см или 115 см в сумме параметров. При несоответствии размерам ручная кладь должна быть оформлена в качестве багажа.

Таким образом, такие музыкальные инструменты как скрипки, альты, саксофоны, фаготы, валторны, тромбоны, составляющие более 60 % инструментального состава любого симфонического оркестра, не попадали под обозначенные нормы ручной клади, и должны совершать перелет в багажном отсеке с экстремально низкими температурами без какой-либо гарантии сохранности. В существовавшем перечне предметов исключений, допускаемых к проносу в салон самолета музыкальные инструменты не фигурируют. Единственно-возможный выход, предлагаемый компанией в данной ситуации – покупка второго места для инструмента, что существенно удорожает, а в большинстве случаев делает невозможным, перемещение российских и зарубежных музыкальных коллективов по стране и миру.



Вадим Репин

Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин от лица музыкальной общественности обратился к Заместителю Председателя Правительства РФ Ольге Голодец, подробно изложив проблему и ее возможные последствия. После краткого телефонного совещания с Генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым, в документ были оперативно внесены поправки и улучшения, заключающиеся в увеличении суммы измерений для музыкальных инструментов до 135 см, а для « ручной клади, превышающих 135 см по сумме 3-х измерений, допускается их размещение в салоне самолета […] при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета». (https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/60746). Таким образом, поправки в правила были внесены до введения специальной системы контроля, запланированного на 15 февраля 2018 года.