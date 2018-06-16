Театр Сац покажет оперу Бриттена

Композитор написал эту оперу уже в конце жизни, в 1971 году, на либретто Мифанви Пайпер по рассказу Генри Джеймса. «Это история о смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, – рассказывает режиссер. – Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это, замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что он действительно может сделать, так это изменить себя». И, если вдуматься, неоднозначные проблемы противостояния обществу, выбора и отстаивания своего «Я», - это вопросы, волнующие не только подростково-юношескую аудиторию (которой в первую очередь адресован спектакль), но и актуальные для любого поколения.



Тайна семьи Уингрейв

«Оуэн Уингрейв» Бриттена для отечественной публики – настоящая terra incognita: опера ни разу ранее не ставилась в России. Впрочем, и на Западе эта, предпоследняя опера Бриттена принадлежит к числу редкостей. Призывы к пацифизму сближают сочинение с написанным в эти же годы «Военным реквиемом». Однако, жанр «Оуэна Уингрейва» в некоторых источниках определяется как «телевизионная опера» из-за того, что партитура была создана специально для телетрансляции по каналу Би-Би-Си в 1971 году. Очевидны смысловые ассоциации с «Поворотом винта», а тематику оперы можно определить, как семейно-психологическую драму с элементами мистики.

Исполняется с разрешения Faber Music Ltd, London.

22 июня в 18.00

23 июня в 16.00