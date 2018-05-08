Юбилей Симеона тен Хольта отметят в Москве

По этому поводу 23 мая в Музее Москвы прозвучит его главное сочинение «Canto Ostinato» для четырех роялей – одно из краеугольных произведений академической музыки XX века, которое не существует в виде завершенного музыкального текста: состав и количество исполнителей могут варьироваться, в результате чего протяженность произведения может составлять от полутора часов до суток. Его сыграют пианисты, которые музыку Симеона тен Хольта знают досконально и любят – главный специалист по тен Хольту в Европе Йерун ван Вен (Jeroen Van Veen), крупнейший российский знаток новой музыки, основатель пианистической школы Юрий Любимов и его лучшие ученики Алексей Зуев и Вячеслав Попругин.



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Симеон тен Хольт родился в 1923 году в Бергене, но не норвежском, а голландском – приморском городе на севере Нидерландов. Он учился музыке у легенды нидерландского модернизма Якоба ван Домселаара, дружившего с Питом Мондрианом и участвовавшего в движении «Де Стейл» (нидерл. De Stijl) с его идеалами эстетической стерильности, рациональности и энергичности. Во многом постулаты «Де Стейла» перекликаются со стилем самого Симеона тен Хольта. Голландец не пошел по пути большинства композиторов своего поколения, отказавшись от радикального авангарда, хотя некоторое время экспериментировал с групповой импровизацией и электронным звуком. Главной стихией Симеона тен Хольта стал минимализм в его наиболее пуристском, «научном» виде: он приходит к репетитивной – основанной на повторении звуковых ячеек – музыке, где аскетично простые звуковые паттерны чередуются и накладываются друг на друга по принципу, похожему на генетический код.

Голландский пианист и композитор Йерун ван Вен (1969 г.р.) является главным специалистом по минимализму в Европе и крупнейшим знатоком и апологетом музыки Симеона тен Хольта, с которым его связывают десятилетия близкой дружбы. Выпускник Утрехтской консерватории открыл для себя грандиозные сочинения тен Хольта в детстве, слушая их по ночному радио. С середины 1990-х Йерун ван Вен, сделавший блистательную карьеру инструменталиста, объездил весь мир с концертными программами, в которых он исполняет музыку крупнейшего современного композитора Нидерландов, выпустил полное собрание его фортепианных сочинений на дисках и организовал Фонд Симеона тен Хольта, занимающийся международным продвижением его музыки. Ключевое сочинение тен Хольта «Canto Ostinato» Йерун ван Вен исполнял десятки раз и в разных инструментальных составах - не только на фортепиано, но и на синтезаторах и органах. Однако, по мнению пианиста, абсолютно совершенное прочтение этого многовариантного сочинения достижимо только при исполнении на четырех роялях - оно дает «хрустально чистый звук и миллионы вариантов интерпретации, которые становятся вызовом для исполнителей». За четверть века карьеры Йерун ван Вен играл не только произведения Симеона тен Хольта - он записал больше 165 альбомов, исполнял музыку Стравинского, Адамса, Райха, Райли, Гласса, Пярта и собственные сочинения, которые он описывает как «минимализм с тысячью лиц».

Народный артист РФ, профессор Алексей Борисович Любимов (род. 1944) - человек, без которого история старинной и современной музыки в СССР и нынешней России была бы совершенно иной, или могла вообще не состояться. Алексей Любимов учился в Московской консерватории у Генриха Нейгауза (1888 - 1964), основателя русской пианистической школы, воспитавшего весь цвет и славу советского пианизма, в том числе Святослава Рихтера, Анатолия Ведерникова, Эмиля Гилельса, Веру Горностаеву и др. Окончив консерваторию и став пианистом мирового значения, Любимов не ограничился исполнением “золотого репертуара", в СССР преимущественно состоявшего из венского классицизма и виртуозной романтики, т.е. ограниченного полутора столетиями истории музыки. Первым среди советских пианистов он заинтересовался исполнением старинной музыки в аутентичной манере: на подлинных инструментах, в особом, исторически информированном стиле. В исполнении Алексея Любимова и с его подачи в нашей стране услышали клавесин, хаммерклавир и другие старинные инструменты; музыку английских вирджиналистов, музыку немецкого барокко, французскую придворную музыку 18 века и многое другое. Первопроходец советского аутентичного исполнительства, он также неустанно пропагандирует музыку 20 века - от набросков к легендарной «Мистерии» Скрябина до классики авангарда, неизвестной в СССР, и новейшей музыки: ансамбль «Музыка - ХХ век» под его руководством первым в Союзе играл Булеза, Штокхаузена и американских минималистов. Алексею Любимову посвящали свои сочинения Галина Уствольская, Валентин Сильвестров, Арво Пярт, Владимир Мартынов и другие композиторы. Он основал легендарный московский фестиваль «Альтернатива» (1988-91), инициировал фестивали, посвящённые Арнольду Шёнбергу и столетию Джона Кейджа, занимался электронной музыкой, сотрудничал с Татьяной Гринденко и Марком Пекарским, записал более пятидесяти пластинок; одна из новейших - концертная запись «Canto Ostinato» Симеона тен Хольта, сделанная в марте 2017 в немецком Байройте.