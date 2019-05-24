Минкульт начинает возрождение производства фортепиано в России

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Минкультуры РФ планирует постепенно возродить производство отечественных музыкальных инструментов, сопоставимое с тем, что было в годы СССР, сообщил глава министерства Владимир Мединский журналистам в Новосибирске, где он провел заседание координационного совета по культуре при министерстве.

Мединский вручил детским музыкальным школам Новосибирской области сертификаты на 17 новых фортепиано отечественного производства.

"Это современные фортепиано российского производства. Мы договорились с Минпромторгом РФ. Министерство культуры убедило правительство в необходимости отдельного финансирования этой статьи… Восстанавливается производство отечественных музыкальных инструментов, размещаются крупные госзаказы на отечественных фабриках", - сказал министр.

Мединский рассказал, что в рамках нацпроекта "Культура" регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки, направляет их в Минпромторг вместе с деньгами. Затем Минпромторг размещает госзаказ на изготовление этих фортепиано на нескольких созданных фактически с нуля фабриках, после чего они поставляются в школы искусств и по факту поставки произведенного инструмента Минпромторг этим фабрикам оплачивает стоимость.

"Эта система, которая позволяет нам, с одной стороны, наполнить наши детские музыкальные школы современными инструментами, а с другой стороны, сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства, чтобы мы постепенно воссоздали то производство, которое было в советские годы по выпуску инструментов", - сказал он.

Мединский, сославшись на слова известного пианиста Дениса Мацуева, признал, что качество отечественных пианино "могло бы быть и лучше".

"Ну, пусть работают. Мы должны же с чего то начинать. Но если мы будем просто это покупать в Китае, то у нас ничего не будет. Деньги закончатся, и через десять лет надо будет заново покупать. Нам очень важно, что эти фабрики будут работать не только на госзаказ", - добавил он.