Минкульт начинает возрождение производства фортепиано в России

Мединский вручил детским музыкальным школам Новосибирской области сертификаты на 17 новых фортепиано отечественного производства.

"Это современные фортепиано российского производства. Мы договорились с Минпромторгом РФ. Министерство культуры убедило правительство в необходимости отдельного финансирования этой статьи… Восстанавливается производство отечественных музыкальных инструментов, размещаются крупные госзаказы на отечественных фабриках", - сказал министр.

Мединский рассказал, что в рамках нацпроекта "Культура" регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки, направляет их в Минпромторг вместе с деньгами. Затем Минпромторг размещает госзаказ на изготовление этих фортепиано на нескольких созданных фактически с нуля фабриках, после чего они поставляются в школы искусств и по факту поставки произведенного инструмента Минпромторг этим фабрикам оплачивает стоимость.

"Эта система, которая позволяет нам, с одной стороны, наполнить наши детские музыкальные школы современными инструментами, а с другой стороны, сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства, чтобы мы постепенно воссоздали то производство, которое было в советские годы по выпуску инструментов", - сказал он.

Мединский, сославшись на слова известного пианиста Дениса Мацуева, признал, что качество отечественных пианино "могло бы быть и лучше".

"Ну, пусть работают. Мы должны же с чего то начинать. Но если мы будем просто это покупать в Китае, то у нас ничего не будет. Деньги закончатся, и через десять лет надо будет заново покупать. Нам очень важно, что эти фабрики будут работать не только на госзаказ", - добавил он.