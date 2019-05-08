Скончался композитор Евгений Крылатов

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония»,— сказала дочь композитора Мария Крылатова ТАСС. Дата и место прощания с композитором будут названы позднее.



Евгений Крылатов на съемках шоу «Достояние Республики»

Крылатов родился в рабочей семье в Свердловской области 23 февраля 1934 года. В Московской консерватории (1953—1959) Евгений Крылатов учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения у профессора М. И. Чулаки (с ним на курсе учился Альфред Шнитке) и по классу фортепиано В. А. Натансона. Среди дипломных работ Евгения Крылатова — фортепианный концерт, «Памирское каприччио», балет «Цветик-семицветик», который в 1965 году был поставлен в Большом театре и шёл на его сцене в течение 5 лет. В этот период композитор активно работал в драматическом театре, его произведения стали звучать по радио. Он написал музыку к спектаклям из «золотого фонда» театрального репертуара: «Недоросль» и «Горе от ума» в Малом театре, «Ревизор» в Рижском театре русской драмы, «Ромео и Джульетта» и др.

Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, удостоился звания народного артиста Российской Федерации, стал лауреатом Госпремии СССР и Премии президента Российской Федерации.

В числе фильмов, в которым написал музыку Евгений Крылатов, киноленты «Приключения Электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего», «Ох уж эта Настя!», а также мультфильмы «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и т. д. Он известен как автор музыки к песням «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Лесной олень», и многим другим. Он работал также в жанре авторского кино, написал музыку к фильмам «Не болит голова у дятла» (1974, режиссёр Д. К. Асанова), «И это всё о нём» (1977, режиссёр И. Шатров), «С любимыми не расставайтесь» (1979, режиссёр П. О. Арсенов), «Дети понедельника» (1997, режиссёр А. И. Сурикова), «В небе "ночные ведьмы"» (1981, режиссер Е. Жигуленко).

В 1994 году Евгению Крылатову было присвоено звание народного артиста России.