Гобойные раструбы в России оцифровали

Одним из главных достижений компании в рамках запуска стала цифровизация всех операций, сделанных на производстве (чертежи, развёртки для мензуры, фрезы для отверстий, фрезеровка клапанов, токарная обработка дерева, маркировка), что позволяет достигать высочайшего (допуска до 10 микрон) качества у всей партии деталей.



Гобойный раструб

Продукция серии производится из выдержанного 5-летнего чёрного дерева из Мозамбика (одного из самых твёрдых в мире пород дерева, хорошо поддающегося токарной и фрезерной обработке). Для создания клапанов и цапфы используется отечественное сырье: латунь, титан, медно-никелевый сплав, сталь, припои и материалы для подушек, обладающие характеристиками, сопоставимыми с зарубежными аналогами.

Важность цифровизации производства также отметил глава Ателье Владислав Гончаров: «Преимущество новой для нас технологии в том, что мы можем делать разные формы внутреннего канала и внешней формы за 1-2 дня. Клапана также изготавливаются на ЧПУ станках и проектируются в CAD системе, чтобы соблюсти все размеры и углы. Нашим первым этапом цифровизации было изготовление чертежей в 3D. Тестовые экземпляры производятся руками на токарных и фрезерных станках. Для массового производства нужна высокая повторяемость продукции: раструбы гобоев, а также части кларнетов, рожков и других инструментов были первым этапом освоения технологий цифрового производства. Команда Ателье стремится стать высокотехнологичным игроком на мировом рынке музыкальных инструментов, поэтому мы идём в направлении уменьшения ручного труда и высокой точности в производстве деталей».

Реставрационно-производственный центр духовых инструментов "Ателье Гончарова", входящий в Ассоциацию «МИР-МИО», занимается производством и ремонтом, тюнингом, реставрацией духовых инструментов с 2010-го года. Начиная с 2018 года Ателье Гончарова принимает активное участие в оснащении духовыми инструментами детских школ искусств субъектов Российской Федерации в рамках реализации совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, а также национального проекта «Культура».