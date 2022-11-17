Алсу, Хабиб, Лариса Долина, Олег Газманов и другие звезды на «Рождественской Песенке года»

По сложившейся традиции топовые звезды российской эстрады и известные блогеры выступили вместе с молодыми артистами. Организатор мероприятия — Академия Игоря Крутого.

В съемках приняли участие более 150 юных талантов: студенты Академии Игоря Крутого, солисты, хореографические коллективы, а также участники проектов «Детское Евровидение», «Детская Новая Волна» и «Добрая волна». По традиции были записаны яркие и масштабные номера в исполнении Хора Академии Игоря Крутого. В «Рождественской Песенке года» также участвовали и студенты из восьми российских городов, где присутствуют филиалы Академии: Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Казани, Краснодара, Кемерова, Пушкина и Ярославля. Вместе с опытными артистами на одной сцене дети исполнили не только любимые всеми хиты, но и популярные песни современных исполнителей, возглавляющие музыкальные чарты и хит-парады.



Ваня Дмитриенко

Звездными участниками концерта в 2022 году стали: Лариса Долина, Алсу, Хабиб, Iowa, Ваня Дмитриенко, группа Pizza, Денис Клявер, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Galibri&Mavik, группа Dabro, Жасмин с дочкой Маргаритой, Зара, Burrito, Звонкий и дуэт «ЭЛиПС».



Алсу

Алсу, российская певица, актриса, заслуженная артистка РФ: «Рождественская песенка года» — это всегда для меня праздник! Праздник музыки, добра, детских улыбок. Я всегда с большим удовольствием выступаю здесь. Каждый год с новыми участниками, с новым ребенком, и это очень здорово! От всей души хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, детского смеха, улыбок и всего самого доброго и светлого.

Хабиб, российский певец и популярный видеоблогер: На съемках «Рождественской песенки года» всегда царит нереальная атмосфера: новогодняя, добрая, семейная, праздничная! И, конечно же, пользуясь случаем я желаю всем телезрителям, которые будут смотреть этот прекрасный концерт, счастья и процветания.



Лариса Долина

Лариса Долина, российская эстрадная певица, народная артистка РФ: Не нарушая традиций, вновь снялась в «Рождественской песенке года», и этому очень рада! Я считаю, что этот концерт очень важен и нужен. Во-первых, потому что он праздничный и красивый, а во-вторых, потому что дети получают бесценный опыт на съемочной площадке. Они поют со звездами, поют сами, приобретают навык пребывания на сцене. Приглашаю вас всех смотреть эфир «Рождественской песенки года» на телеканале НТВ на новогодних праздниках.

Эфир концерта «Рождественская Песенка года» по традиции пройдет в новогодние праздники на телеканале «НТВ».