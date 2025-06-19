«Этот трек – легенда!»: Иракли, «Свинцовый туман» и NLO возродили хит 90-х в новом проекте

Трек выпущен в рамках проекта Ираклия Пирцхалава "Назад в будущее", который объединяет классику российской эстрады с современным звучанием.

«Чистосердечное признание облегчит мою участь, надеюсь? Дима Нестеров согласился, а инициатором был я. Это все проходит под эгидой проекта «Назад в будущее» – альбом и, надеюсь, концерт».

Изначально песня принадлежала группе «Свинцовый туман», но теперь ее переосмыслили: Иракли добавил свой куплет, а ее исполнение молодежной группой NLO, по словам артиста, «нереально освежило трек».

«Я фанат второго куплета – особенно той части, которую записал Степа. После студии я постоянно напевал именно его партию!»



Иракли и группа NLO

Ведущие «Шутки Шоу» Антон Бурный и Ольга Мажара признались, что для поколения 80-х эта композиция – настоящий культурный пласт. «Я 87 года рождения, но многие мои ровесники ее не помнят», – удивился Бурный. Участник NLO Степа и вовсе сначала не узнал хит: «Друг 89 года рождения сказал: "Ты что, это же легенда!"».

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Самый обсуждаемый момент – курьезный случай на съемках, когда Степа неожиданно оказался в Москве-реке. «Я споткнулся, не удержал равновесие – и вот я уже в воде!», – рассказал музыкант. «Теперь я могу дышать под водой, – пошутил он. – Если бы не новые жабры, даже не заподозрил бы, что это Москва-река!». Оператор, пытаясь заснять падение, чуть не последовал за артистом, что добавило веселья в и без того забавную ситуацию. Ведущие «Юмор FM» тоже уже получили шуточное предложение сняться в клипе.

Артисты также поделились планами. Параллельно NLO работают над новыми коллаборациями: готовится ремикс от DJ Dimixer и совместный трек с Galibri & Mavik.

«Там не совсем мы запланировали, DJ Dimixer сделал ремикс. А с Galibri&Mavik пока еще все в процессе».

Иракли со своей стороны поделился планами развивать проект «Назад в будущее», который может вылиться в большой концерт с участием многих артистов.

«Пока запустим несколько треков, посмотрим на реакцию. Если все получится здорово, тогда будем назначать дату. Вот станет понятно, когда это случится, надо будет еще раз к вам прийти на "Юмор FM" с эксклюзивом».