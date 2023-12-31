Итоги 2023 года: «Аигел», Anna Asti, Macan и Og buda

Позволю себе стазу ответить на инвективы известного музыкального критика Александра Горбачева, опубликованные в нежелательном издании: вообще нет никакого контекста на военные темы. Это интересно только тем, кто свалил куда-то в русофобскую Прибалтику. Чарты показывают, что спроса на осмысление военной тематики нет настолько, что даже поддерживаемые российской пропагандой артисты вроде Акима Апачева или Юлии Чичериной вообще не востребованы. В заднице они, если грубо.

https://music.yandex.ru/chart

А что в топе? Только любовная лирика. Робкая любовная лирика Anna Asti, дерзкий шансон-рэп Macan, ретро-киборг «Руки вверх!», лирика старого «Альянса» в кавере Басты, что-то мудрено-межполовое у Инстасамки, да даже классический «Винтаж» с рэп-вставками. Но гораздо важнее слом старой модели. Вдруг рэперы новой школы вроде Гио Пика или Og buda ринулись писать поп-музыку в лучших поп-традициях.

А старые артисты и так работали в этом жанре. Может быть, бит были чуть поскуднее, но жанр тот же! Теперь между Филиппом Киркоровым и Og buda разница буквально минимальная.

А уж про анти-военные темы ситуация вообще смехотворная. Об этом не пишет вообще никто. Не интересно. Можно, конечно, всобачить сюда песни «ДДТ», но с таким натягом…. Эта тема выключена, именно потому, что провоенные блогеры выпускали множество песен, но они вообще не стали популярными.

Есть отдельный феномен 2023 года — песня «Пыяла» группы «Аигел». Песне несколько лет, но в топы она вошла после попадания в модный сериал «Слово пацана». Так получилось, что ей больше 2 лет, и был клип, но песня стала хитом только после сериала. Это определенно необъяснимый феномен сериала, но если отнести песню к фолк-электронике, то это лучшая фолк-электроника года.

Если же раздумывать над лучшей песней года, то для экспертов это очевидно «Раневская» певицы Лолиты авторства Алексей Романоф. Даже непонятно, кто тут еще может быть.

Ну а как еще подводить итоги года? Ну вот оно так.

Гуру КЕН