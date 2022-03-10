Концертники просят отменить все ограничения и мораторий на возврат билетов

Руководители российских концертных компаний направили соответствующее письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и бизнес-омбудсмену Борису Титову. В нём указано, что санкции стран Запада не позволяют предпринимателям из сферы шоу-бизнеса выполнять обязательства перед зрителями. Гастроли зарубежных артистов остановились, а внутренние туры во многом связаны с иностранным оборудованием, программным обеспечением и поставкой материалов для декораций.



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В Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций добавили, что надо ввести мораторий на возврат билетов на концерты, если они были отменены или перенесены до 1 июня 2023 года, пишет РБК.

Кроме того, как указывают в ассоциации, российские гастрольные компании попали под последствия западных санкций, в том числе против банков. Главной проблемой является отсутствие возможности получить возврат выплаченных по сделкам авансов в установленные контрактами сроки. На фоне этого бизнесмены также просят власти отменить административную ответственность за невозврат средств в валюте в случае одностороннего отказа от исполнения договора, заключенного до 24 февраля 2022 года, со стороны иностранных артистов из числа недружественных стран.

В качестве дополнительной меры поддержки концертные организаторы просят о полной отмене всех ограничений на проведение концертных мероприятий без каких-либо условий, включая ношение масок.

С начала марта большая часть популярных иностранных артистов отменила запланированные в России выступления. Так, рок-группы The Killers, Placebo и Игги Поп объявили, что не будут участвовать в фестивале Park Live, который должен пройти в июле в Москве. Рок-группа Green Day заявила об отмене концерта на стадионе «Спартак» в Москве, который должен был состояться 29 мая. Об отмене выступлений в России также сообщила инди-группа Imagine Dragons. Хеви-металл группа Slipknot отложила свои концерты в Киеве, Москве и Минске на неопределенный срок.