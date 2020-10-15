С 19 октября вход в ночные клубы Москвы только по SMS или QR-коду

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Отмечается, что на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду, либо отправить СМС на номер 7377.

"При регистрации по QR-коду отсканируйте код, перейдите по полученной ссылке и авторизуйтесь по номеру телефона или через mos.ru", - говорится в сообщении.

Подтверждение отобразится на экране, а при регистрации по СМС придет ответным сообщением. Отмечается, что подтверждения надо показать на входе.



Порядок прохода в ночные заведения Москвы

В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, всех присутствовавших оповестят и предложат оперативно сдать тест на Covid-19. Ресторанов, работающих в ночное время, эта мера не коснется.

«Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В них невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы. Точно также поступили и городские власти большинства других мегаполисов мира. В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия – тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей», - объяснил этот шаг мэр.

Кроме того, с 19 октября продажа билетов в учреждения культуры, находящихся в ведении Депкультуры Москвы, будет временно переведена исключительно в электронный вид. На mos.ru появится сервис по продаже электронных билетов. При реализации билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка. К системе могут присоединиться любые другие организации культуры и искусства.

Сегодня же стало известно, что число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 в Москве выросло на четверть. В столице подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад.