Синтез нового на примере творчества А. Фломастера

Еще в 2010 году Александр Фломастер реализовал очень инновационную для того времени идею. Он объединил популярные «музыкальные сборники» с возможностью слушателей самостоятельно выбирать исполнителей, одновременно получая комментарии маститых знатоков жанра. В итоге хип-хоп сообщество увидело так называемый «Компилятор» - сборник ярких музыкальных новинок неизвестных широкой публике авторов. По разным причинам проект просуществовал недолго, но подарил любителям музыки великолепные сборники.

А в 2017 году, уже имея многолетний опыт судейства онлайн-батлов исполнителей в стиле хип-хоп, Фломастер проявил креативную жилку. Александр первым предложил делать батлы в режиме онлайн-трансляции на ютубе. Идею сразу положительно восприняли зрители, которые получили возможность в режиме реального времени наблюдать за работой судей, которые объясняли вынесенные ими решения. Такие батлы собирали у экранов мониторов тысячи восторженных любителей хип-хопа.



Александр Фломастер

Но Александр не остановился и на этом. В 2020 году он слил воедино проведение онлайн-батлов, открытое судейство в режиме реального времени, сбор средств для исполнителей, конкурсы для зрителей и беседы с музыкальными экспертами. Проект получил название «Риса за творчество». На передаче Александр ведет беседу с приглашенным гостем о творчестве разных исполнителей. Общение происходит в режиме онлайн на ютуб-канале, где зрителям отведена активная роль. Они имеют возможность перечислять средства для поддержания творчества обсуждаемых артистов, и своими голосами напрямую влиять на результаты шоу.

Метод объединения и синтеза помог Александру не только на музыкальном поприще. В 2020 году издательство ЭКСМО выпустило его книгу «Игра правил» которую он писал больше 10 лет. Книга построена в форме диалога, а по жанру больше относится к философским произведениям художественной направленности. Фломастер объединил в своей книге вопросы науки, философии, психологии и многое другое.



Ссылки на источники:

https://vk.com/flomaster

https://www.instagram.com/alexanderflomaster/