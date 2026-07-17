Участница группы Spice Girls Мел Си выходит замуж

Опубликовано пользователем

Мел Си тайно выходит замуж в эти выходные за своего партнера Криса Дингуолла. Она станет последней из Spice Girls, кто свяжет себя узами брака, после того как много лет назад дала клятву, что никогда не выйдет замуж.

Ранее в этом году она намекнула, что, возможно, передумала насчет своего бойфренда Криса. В январе она сказала:

«Я не думала, что это станет частью моей истории, но я так счастлива с Крисом. Возможно, это все-таки будет частью моей жизни».

Помимо свадьбы, она также держала в секрете новость о помолвке.

Мел Си со своим партнёром Крисом
Мел Си со своим партнёром Крисом

Все ее коллеги по группе получили приглашения на свадьбу, которая состоится в живописной сельской местности Великобритании. Ожидается, что на ней будут присутствовать Джери Хорнер, Мел Би и Эмма Бантон, а Виктория Бекхэм находится на чемпионате мира по футболу со своим мужем Дэвидом.

Источники, близкие к ситуации, рассказали Mirror, что все они «абсолютно вне себя от радости» за Мел. Один из них сказал: «Все девушки в восторге от нее… они все так взволнованы. Они никогда не видели ее такой счастливой».

52-летняя звезда Spice Girls объявила о своих отношениях с австралийской моделью и сценаристом Крисом в 2024 году после того, как они познакомились в приложении для знакомств Raya. В мае она рассказала, что некоторые элементы ее нового альбома Sweat были вдохновлены Крисом.

Она сказала: «Вскоре после начала работы над альбомом я встретила нового человека, влюбилась, и в результате на протяжении всего альбома у меня была эта замечательная гамма эмоций – от разбитого сердца до волнения от новых отношений». В интервью газете Telegraph она добавила: «Он очень спокойный. С ним очень весело… мы вместе занимаемся спортом. У нас очень похожие характеры и образ жизни».

Недавно звезда также рассказала о том, как ей удается проводить время со своим партнером, несмотря на постоянный гастрольный график.

Мел сказала: «Вместо того чтобы разделять работу и личную жизнь, я наслаждаюсь и тем, и другим одновременно, и это стало для меня большим изменением. Думаю, это действительно произошло после того, как я встретила своего партнера, Криса. Он много путешествует со мной. Он сценарист, поэтому может работать откуда угодно, и обычно это означает работать со мной, что для меня очень хорошо. Так прекрасно иметь возможность наслаждаться жизнью с любимым человеком».

Друзья говорят, что свадьба — это «вишенка на торте» после блестящего года для Мел. Всего неделю назад она была удостоена награды Global Impact Award на церемонии вручения премии Nordoff And Robbins Silver Clef Awards в Альберт-холле. Звезда восторженно заявила на сцене:

«Я живу лучшей жизнью… Я счастливее, чем когда-либо. Я стою здесь, спустя 30 лет карьеры, в 52 года, и в этом году я выпустила альбом, который стал самым успешным в чартах за всю мою сольную карьеру».

Одна из подруг сказала:

«Мел сейчас на пике популярности. Она замечательный человек и заслуживает всех успехов как в профессиональной, так и в личной жизни».

Гери вышла замуж за Кристиана Хорнера в 2015 году, а Эмма — за Джейд Джонс в 2021 году. Мел Би вышла замуж за своего третьего мужа Рори Макфи в прошлом году, а Виктория вышла замуж за Дэвида Бекхэма в 1999 году.

У Мел есть дочь Скарлетт от застройщика Томаса Старра, с которым она прожила 20 лет, прежде чем они расстались в 2021 году. До этого она семь лет состояла в отношениях со своим бывшим менеджером Джо Маршаллом, которые закончились в 2015 году.