Участница группы Spice Girls Мел Си выходит замуж

Ранее в этом году она намекнула, что, возможно, передумала насчет своего бойфренда Криса. В январе она сказала:

«Я не думала, что это станет частью моей истории, но я так счастлива с Крисом. Возможно, это все-таки будет частью моей жизни».

Помимо свадьбы, она также держала в секрете новость о помолвке.



Мел Си со своим партнёром Крисом

Все ее коллеги по группе получили приглашения на свадьбу, которая состоится в живописной сельской местности Великобритании. Ожидается, что на ней будут присутствовать Джери Хорнер, Мел Би и Эмма Бантон, а Виктория Бекхэм находится на чемпионате мира по футболу со своим мужем Дэвидом.

Источники, близкие к ситуации, рассказали Mirror, что все они «абсолютно вне себя от радости» за Мел. Один из них сказал: «Все девушки в восторге от нее… они все так взволнованы. Они никогда не видели ее такой счастливой».

52-летняя звезда Spice Girls объявила о своих отношениях с австралийской моделью и сценаристом Крисом в 2024 году после того, как они познакомились в приложении для знакомств Raya. В мае она рассказала, что некоторые элементы ее нового альбома Sweat были вдохновлены Крисом.

Она сказала: «Вскоре после начала работы над альбомом я встретила нового человека, влюбилась, и в результате на протяжении всего альбома у меня была эта замечательная гамма эмоций – от разбитого сердца до волнения от новых отношений». В интервью газете Telegraph она добавила: «Он очень спокойный. С ним очень весело… мы вместе занимаемся спортом. У нас очень похожие характеры и образ жизни».

Недавно звезда также рассказала о том, как ей удается проводить время со своим партнером, несмотря на постоянный гастрольный график.

Мел сказала: «Вместо того чтобы разделять работу и личную жизнь, я наслаждаюсь и тем, и другим одновременно, и это стало для меня большим изменением. Думаю, это действительно произошло после того, как я встретила своего партнера, Криса. Он много путешествует со мной. Он сценарист, поэтому может работать откуда угодно, и обычно это означает работать со мной, что для меня очень хорошо. Так прекрасно иметь возможность наслаждаться жизнью с любимым человеком».

Друзья говорят, что свадьба — это «вишенка на торте» после блестящего года для Мел. Всего неделю назад она была удостоена награды Global Impact Award на церемонии вручения премии Nordoff And Robbins Silver Clef Awards в Альберт-холле. Звезда восторженно заявила на сцене:

«Я живу лучшей жизнью… Я счастливее, чем когда-либо. Я стою здесь, спустя 30 лет карьеры, в 52 года, и в этом году я выпустила альбом, который стал самым успешным в чартах за всю мою сольную карьеру».

Одна из подруг сказала:

«Мел сейчас на пике популярности. Она замечательный человек и заслуживает всех успехов как в профессиональной, так и в личной жизни».

Гери вышла замуж за Кристиана Хорнера в 2015 году, а Эмма — за Джейд Джонс в 2021 году. Мел Би вышла замуж за своего третьего мужа Рори Макфи в прошлом году, а Виктория вышла замуж за Дэвида Бекхэма в 1999 году.

У Мел есть дочь Скарлетт от застройщика Томаса Старра, с которым она прожила 20 лет, прежде чем они расстались в 2021 году. До этого она семь лет состояла в отношениях со своим бывшим менеджером Джо Маршаллом, которые закончились в 2015 году.