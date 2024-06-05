Внесен законопроект, обязывающий предупреждать на концертах про фонограммы

Документ законодательно закрепляет понятие "плюсовая фонограмма", одновременно предоставляя регионам право устанавливать на своих территориях порядок использования таких фонограмм и информирования потребителей об их использовании. Уточняется, что на билетах, в рекламе и в иных объявлениях о мероприятиях должна содержаться предупредительная надпись об использовании плюсовой фонограммы либо об исполнении под живой звук.

При этом исполнители и творческие коллективы будут обязаны уведомлять организатора мероприятия об использовании фонограммы, а зритель сможет вернуть деньги за билет, если при покупке ему не была предоставлена информация о том, что на концерте будут использоваться фонограммы.

За непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации об использовании фонограммы исполнители и организаторы их концертов будут нести административную ответственность.

Башкирские законодатели обращают внимание, что несмотря на имеющееся законодательное регулирование в России, потребители сталкиваются с ситуацией, когда исполнители песен и творческие коллективы даже перед многотысячной аудиторией поют под фонограмму, не уведомляя об этом своих зрителей.

«Данное обстоятельство вводит в заблуждение заплативших за концерт зрителей, свидетельствует о неуважении к своим зрителям, непрофессионализме исполнителей, и, по сути, суррогате предоставляемой услуги», - указывается в пояснительной записке.

Отметим, что в законопроекте обойден вопрос частичного использования фонограмм, наиболее частого такого использования, например, в качестве плейбэков.