Apple закроет iTunes

Об этом сообщает САЙТ со ссылкой на weraveyou.com.

Платформа для онлайн-покупок произвела революцию в реализации разнообразной музыки в начале 21-го века. Магазин позволял взаимодействовать с пользователями во всем мире, продавая им музыкальные треки, которые затем люди загружали на свой компьютер или iPod.

Однако в настоящий момент в Apple признают, что модель потребления музыки изменилась и запустила собственный стриминговый сервис, который должен конкурировать с подобными сервисами других мощных игроков вроде YouTube, SoundCloud и Spotify.

В результате появилась информация, что уже в 2019 году Apple откажется от услуг по скачиванию музыки. Падение продаж в iTunes ускорило такое решение. Предположительно, своих пользователей Apple будет переводить на свой стримовый сервис, дав им возможность в течение трех месяцев пользоваться сервисом, загружать композиции в плей-листы бесплатно.