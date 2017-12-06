ГИТИС приглашает на Кабаре «Под знаком розы»

На сцене разыгрывали ироничные эстрадные миниатюры и фрагменты из трагедий, пели шутливые песни и декламировали Шекспира. Ныне традиция изысканных дивертисментов предстанет в концерте-спектакле «Кабаре “Под знаком розы”».

В его основе - уникальный «эстрадный» жанр – мелодекламация, соединяющая филигранную актерскую игру и музыку. Главный герой свободно перемещается во времени и пространстве, то озвучивая строки «от первого лица», то перевоплощаясь в известных литературных персонажей – Чацкого, Онегина, Просперо…, - страстно, экстравагантно, иронично, впрямь под стать жанру “кабаре”.

Символом, объединяющим внешне полярные тексты, становится роза, цветок, наделяемый в искусстве многими смыслами и магическими свойствами. Чистота души и воинственность, знак признания в любви и символ молчания, сохранения тайны…

«Как хороши, как свежи были розы в моем саду! Как взор прельщали мой!..» – вспоминал поэт Иван Мятлев, «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб», – надеялся спустя столетие Игорь Северянин, преданный забвению при жизни… «Как хороши, как свежи были розы…» – эта строчка стала нитью, скрепившей поэзию и прозу Пушкина, Фета, Тютчева, Тургенева, Чехова, Шекспира, Гюго, Борхеса, музыку Аренского, Спендиарова, Баха, Листа, Кривицкого, Вертинского, Пьяццоллы.

ГИТИС-Театр, 14.12.2017, 21.00