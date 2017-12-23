РФ и Великобритания проведут Перекрестный год музыки

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"Договорились подготовить инициативу о проведении в 2019 году Перекрестного года музыки, - сообщил Лавров. - Приветствовали проведение в этом году Перекрестного года науки и образования, особенно в том, что касается растущего взаимодействия между высшими учебными заведениями, университетами двух стран".

По его словам, стороны позитивно оценили динамику культурно-гуманитарного сотрудничества. "У него долгие, прочные традиции", - отметил министр.

ТАСС