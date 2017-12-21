Yota Arena приглашает на бесплатные концерты

Официально Yota Arena открыла свои двери для всех желающих летом 2017 года в качестве киберспортивного развлекательного комплекса. Всего за полгода работы эта уникальная площадка превратилась для жителей Москвы в многофункциональное современное место для досуга. На текущий момент в Yota Arena работают несколько развлекательных юнитов, рассчитанных на посетителей с самыми разными интересами.

В частности, на втором этаже здания Yota Arena на Дмитровском шоссе открылся ресторан на 350 посадочных мест, в котором гости могут заказать блюда европейской и паназиатской кухни. Мастера и любители демонстрировать свои вокальные способности могут провести время в просторном караоке-зале, оборудованном новейшей профессиональной системой Evolution Pro 2. В Yota Arena работает VR-бар, где с помощью специального шлема можно на время погрузиться в увлекательный мир виртуальной реальности. Помимо этого, многофункциональный комплекс является концертной площадкой на 1000 человек с полным набором необходимого оборудования для выступления артистов разного уровня.

Про техническое оснащение Yota Arena стоит рассказать подробнее. По периметру площадки размещены огромные плазмы, всевозможные компьютерные гаджеты и игровые девайсы. Дополнительную «футуристичную» атмосферу формируют профессиональные звуковые и световые системы, а подкрепляет образ инновационного концертного пространства Ultra HD экран площадью 100 кв.м. и с разрешением 4К, который позволяет показывать зрителям невероятные по яркости и качеству шоу.

Уже в январе 2018 года необычные интерьеры с элементами стимпанка и хайтека нового концертного клуба опробует опытное музыкальное агентство ArtMania – организаторы известного ежегодного фестиваля «Усадьба Jazz». Три «ламповых» субботних вечера с отличной музыкой на современной концертной площадке – идеальное завершение первых постпраздничных рабочих недель будущего года. Также в январском расписании Yota Arena значится концептуальный музыкальный фестиваль «Beatlomania» по случаю Всемирного дня The Beatles.

На все январские концерты, которые пройдут в выходные дни в Yota Arena, предусмотрен свободный вход для зрителей.

Расписание концертов на январь:

13.01 - Встречаем Старый Новый год с "Бомж-Трио"

19.01 - Фестиваль "Beatlomania" (квартет Владимира Нестеренко, Simply Band feat. Полина Зизак, группа ASET)

20.01 - Утончённый джаз-соул от Нани Евы

27.01 - Вечер мужского блюза с The Crossroadz

В феврале 2018 года на площадке выступят A.Ф. Скляра и Сергея Мазаева, на концерты которых будут продаваться билеты.