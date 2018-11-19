«Черный квадрат» Малевича станет героем оперы

Впервые за последние десятилетия перед зрителями постановки предстанет первая версия одной из главных картин в искусстве XX века, созданная в 1915 году. «Черному квадрату» Казимира Малевича отведена главная роль в сценарии действа, соединяющего в одном художественном пространстве современную музыку академической традиции, русский авангард и высокую моду (за костюмы отвечает фэшн-директор постановки - главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин). Сенсацией является и то, что впервые в истории мировой оперы премьера такого уровня состоится в ведущем музее мира, а роль декораций сыграют шедевры супрематизма начала XX века. В связи с аутентичностью зала, специально выбранного для уникального спектакля, на каждое из 4 премьерных мероприятий сможет попасть не более 200 зрителей.

В премьере оперы “Для Черного квадрата” примут участие специально подобранная для воплощения спектакля полноценная оперная труппа - 10 солистов ведущих российских театров, камерный хор Intrada, а также пианисты Катя Сканави и Владимир Иванов-Ракиевский.

«Черный квадрат» Казимира Малевича — одно из самых известных произведений в истории изобразительного искусства XX века. Каждое новое поколение предлагает новую интерпретацию картины - идея оперы «Для Черного квадрата» принадлежит нашему современнику Игорю Конюхову, он же написал либретто вместе с Ольгой Масловой. Создатели спектакля ведут зрителя к началу истории, которая длится уже больше века, и возвращают полотно в пространство театра - ведь впервые публика увидела его именно как часть декораций к опере композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Кручёных «Победа над Солнцем», поставленной в 1913 году в Санкт-Петербурге. По замыслу Казимира Малевича, отвечавшего за оформление спектакля, черный квадрат закрывал солнце, а белую окантовку следовало понимать как пробивающиеся из-за него лучи света. В аллегории солнечного затмения Малевич и его соратники видели триумф нового мира, победу техники и науки над стихией. В образном ряде, созданном авторами «Победы над Солнцем», черный квадрат означал триумф человеческого разума, вооруженного достижениями прогресса, его победу над природой, которую символизирует Солнце: «Мир погибнет, а нам нет конца!» Воплотились ли в жизнь идеи футуристов, принесли ли они счастье и освобождение сознания — эти вопросы лежат в основе новой оперы Ильи Демуцкого.

Илья Демуцкий — один из самых востребованных композиторов мира, автор более 150 музыкальных произведений, звучащих на главных сценах России, Европы, Америки и Австралии. На сцене Большого театра идут поставленные на его музыку балеты «Герой нашего времени» и «Нуреев». По заказу Балета Сан-Франциско композитор написал симфонию-балет «Оптимистическая трагедия». Музыку Демуцкого можно услышать в фильмах «Дух в движении» (официальный фильм о XI Паралимпийских играх в Сочи, 2014) и «Кольца мира» (официальный фильм о XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014)». Среди наград композитора — «Золотая маска» за балет «Герой нашего времени», премия Европейской киноакадемии за музыку к фильму «Ученик» и приз Benois de la Danse за балет «Нуреев». 10% средств от продажи билетов на оперу «Для Черного квадрата», будут перечислены в фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.

Премьерные показы оперы пройдут в Новой Третьяковке на Крымском Валу 27-30 ноября 2018 года.