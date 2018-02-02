ЕВС поддержал решение оштрафовать Киев за недобросовестное проведение «Евровидения»

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС.

"Организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления, - сказал официальный представитель. - Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".

Он пояснил, что Исполком ЕВС принял к сведению прежнюю рекомендацию руководящего органа "Евровидения" - Референтной группы - и "согласился с тем, что НОТУ должна быть оштрафована". "Сведения о сумме штрафа руководство в настоящее время сообщает НОТУ", - добавил официальный представитель ЕВС.

Еще в июне прошлого года Референтная группа сообщила о решении наложить штраф на Киев. Тогда НОТУ заявила, что считает это решение необоснованным и обратилась с апелляцией в Наблюдательный совет ЕВС.

Сумма штрафа официально не называется. Сам глава НОТУ Зураб Аласания сообщал, что она может составить до €200 тысяч, что может стать, по его словам, "неподъемной ношей" для НОТУ. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kultura/4926493