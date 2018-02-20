Фестиваль кельтской арфы объявил хедлайнера

На фестиваль приедут музыканты всей страны: Москва, Воркута, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Санкт-Петербург и другие города.

Кельтская арфа - достаточно новый и все еще экзотический для России инструмент, но с каждым годом он завоевывает все больше поклонников, Обладая изысканностью и аристократизмом классической арфы, арфа кельтская гораздо более проста в освоении и, что немаловажно, более доступна по стоимости. Эти качества сделали маленькую арфу очень популярной в Европе и Америке и, несомненно, такое же будущее ждет ее и в России, а фестиваль АрфаVita всячески этому способствует.

Каждый год программа фестиваля становится все более интересной и разнообразной, она обращена не только к любителям непосредственно кельтской арфы, но к самому широкому кругу слушателей, ценящих качественную музыку самых разнообразных жанров - от фолка до классики, от рока до джаза, ведь кельтской арфе доступны все эти жанры, а ее участие в любом музыкальном коллективе придает музыке шарм, изюминку.

За 6 лет существования фестиваля на его сцене успели побывать самые разнообразные музыканты из разных уголков нашей планеты. Хедлайнером VII Международного фестиваля кельтской арфы АрфаVita станет дуэт Ensemble Sangineto (Италия). Ансамбль сочетает классические ирландские, кельтские, итальянские мотивы с современными ритмами и аранжировками. В концерте также примут участие Арфа & Jazz (Москва), Folk LARK band (Москва), Земля Легенд (Ворнеж), Olga Maximova (Санкт-Петербург), Московская школа кельтской арфы, Alecanto (Москва), Shady Glenn (шотландские танцы) и другие.

В рамках фестиваля пройдет бесплатный детский концерт, интерактивная выставка арф, мастер-классы для начинающих, любителей и профессионалов.