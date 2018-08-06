Фестиваль постапокалиптики «AFTERTOWN» пройдет в Москве

Практически в центре Москвы 18 августа вырастет настоящий постапокалиптический мегаполис, с магазинами всякого хлама, пустошными салунами, постъядерной церковью, аренами яростных сражений и другими непременными атрибутами любого произведения этого жанра (цикл романов Дмитрия Глуховского «Metro 2033», компьютерные игры «Fallout», «Wasteland», фильмы «Безумный Макс», «Книга Илая», «Дивергент», «Голодные игры», «Вспомнить всё», «Дикий Восток»).

Полузаброшенные постройки центра военно-тактических игр «1945», на территории которого и пройдет фестиваль, создают идеальный архитектурный ансамбль, отражающий тематику яркого праздника после глобальной трагедии. За достоверность потапокалиптической атмосферы будут отвечать бойцы, сражающиеся на протектированном оружии, участники конкурса косплееров, ролевики, зачинатели военно-тактических игр, продавцы ярмарки штучных товаров, игроки в покер, лазертаг с ранообразными играми и командными заданиями, а также рок-группы, представляющие весь спектр экстремальных стилей. Пространства со всеми активностями будут существовать параллельно друг с другом, поэтому гости «AFTERTOWN» могут либо спокойно дрейфовать от площадки к площадке, либо всецело погрузиться в какую-то одну стихию.



AFTERTOWN

На сцене фестиваля выступят несколько инди-групп, знающих толк в воспевании пограничных состояний жителей мира, который выстоял после ядерной войны. В три часа дня музыкальный марафон откроют заводные адепты стиля сайкобилли Sleeprunners, в чьих текстах используются сюжеты фильмов ужасов и фантастических рассказов. Их сменят альтернативщики HOWN'V', обещающие ностальгию по «доядерному» творчеству людей. Хедлайнерами музыкальной части станут неистовые Cyber Piper с шоу волынщиков, диджеев и ведьм. Кроме того, на фестивале сыграют, THE GATLING GANG, Razor Axe, DeadHeaven и Mess.

«AFTERTOWN» немыслим без киноэстетики. На этот раз тон ему задаст показ рок-н-ролльного боевика Last Vegas, вышедшего в июле этого года. Фильм является оммажем культовому «Шестиструнному самураю». По сюжету Last Vegas, двое путников направляются в столицу постапокалиптичной Америки: странный отшельник, который надеется спасти ребенка из своих видений - истинного короля Ласт-Вегаса – и бродяга которого нужно спасти от самого себя. На пути их поджидают не только опасности радиоактивной пустоши, но и беспощадные приспешники узурпатора Джексона, предавшего забвению рок-н-ролл и наследие великого Элвиса. Показ картины состоится в кинолектории фестиваля в 17.00.

Кроме того, на «AFTERTOWN» пройдут выступления отраслевых лекторов по таким направлениям, как постапокалиптические игры, книги, косплей, кино. Среди докладчиков – известные писатели, критики, ученые и журналисты (журналист и блогер Екатерина Маркова с темой «Женщины в постапокалипсисе», писатель и журналист Лев Рыжков с мастер-классом «Как написать постапокалипсис» и многие другие).

Фестиваль пройдёт 18 августа с 12.00 до 24.00 по адресу: ул. 1-я Рыбинская, д 1.