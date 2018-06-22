Готовится тираж винила с футбольными «кричалками»

Андрей Белоногов, руководитель звукозаписывающего лейбла и производства «Ультра Продакшн», рассказал НСН о необычном заказе.

- Одно рекламное агентство, не могу раскрывать название, сразу после после второй победы сборной России над Египтом попросило рассчитать заказ на печать довольно большого тиража пластинок с "кричалками", и забронировало наши производственные мощности на тот случай, если сборная России выиграет в 1/8 финала у Португалии или Испании, на которых мы выходим в плей-офф.