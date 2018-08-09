Группа Volchok обявила о сборе средств на альбом с Александром Маточкиным

«Группа Volchok - небольшой камерный оркестр нелепых сказок для взрослых детей. В своих работах мы пытаемся осмыслить пространство небольшой русской деревни. Мы пишем в малых формах обо всем, что кажется нам значительным. Каждая наша песня - это небольшая художественная зарисовка нашей повседневной жизни. Иногда это законченный рассказ, но чаще получается так, что это неоконченный диалог», - описывает свое творчество группа.

Александр Маточкин - собиратель и исполнитель русского народного фольклора. Своими ногами он прошёл весь Русский Север, заходил в деревни и селения, куда ещё долго не проникнет современная цивилизация. С этих древних земель русских губерний было собрано огромное количество преданий, сказок и былин, которые были практически забыты, но с помощью Александра и его исполнения они получили новую жизнь.



Александр Маточкин

В одном интервью барабанщик группы ответил на вопрос "С кем бы вы хотели посотрудничать" так: «Я бы с удовольствием записал альбом с Александром Маточкиным». После этого Александр сам связался с ним, сообщив, что он очень даже не против. После этого музыканты встретились в Москве (Александр живет не в столице), выбрали песни и начали репетировать.

«Альбом получается очень интересным. В него войдут две народные сказки, романс, баллада, кавер на одну из песен группы "Аукцыон" и новая песня группы Volchok. Мы полностью пересмотрели аранжировки, но оставили "народность" и "деревенскость", таким образом в одной песне можно будет услышать и народные гусли, и академическую виолончель и медную трубу», - рассказала лидер группы Лариса Темиркаева.

Сбор средств на запись и сведение альбома проходит на платформе Planeta.ru.

«По предварительным подсчётам, наши песни, сказки и басни обойдутся нам в 300 000 рублей. Мы понимаем, что это огромная сумма и сейчас мы просим вас помочь нам собрать хотя бы часть этих денег - 50 000 рублей. Будет здорово, если план мы перевыполним. А если получится так, что мы соберем полную сумму - это будет настоящий праздник».