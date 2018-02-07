Классику кино покажут в сопровождении оркестра и хора

Шоу-показы в рамках Festival Live Cinema Concert этой весной пройдут в новейшем зрительном зале - «Конгресс-центре» РЭУ им. Г.В. Плеханова, где установлен уникальный огромный светодиодный Full HD экран, а зал оборудован современным световым и звуковым оборудованием и удобными анатомическими креслами, причем все места в зале с отличным обзором.

«Гладиатор», «Завтрак у Тиффани», «Крестный отец» – фильмы, ставшие легендарными, обладатели множества наград и премий «Оскар» и «Грэмми».

Ханс Циммер, Генри Манчини, Нино Рота – эти композиторы создали великую музыку, которая помогла кинофильмам стать особыми, запоминающимися, проникающими глубоко в сознание зрителей.

Именно с первого показа киноконцерта «Гладиатор» в Московском Доме Музыки начались показы фильмов с оркестром в России.

22, 23, 24 февраля в 19:30

«ГЛАДИАТОР»

7 марта в 19:30, 8 марта в 15:00 и 19:30

«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»

9 марта в 19:30, 10 марта в 15:00 и 19:30

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

Концертный зал Конгресс-Центра РЭУ им. Г.В. Плеханова.