Классику кино покажут в сопровождении оркестра и хора

Шоу-показы в рамках Festival Live Cinema Concert этой весной пройдут в новейшем зрительном зале - «Конгресс-центре» РЭУ им. Г.В. Плеханова, где установлен уникальный огромный светодиодный Full HD экран, а зал оборудован современным световым и звуковым оборудованием и удобными анатомическими креслами, причем все места в зале с отличным обзором.
«Гладиатор», «Завтрак у Тиффани», «Крестный отец» – фильмы, ставшие легендарными, обладатели множества наград и премий «Оскар» и «Грэмми».
Ханс Циммер, Генри Манчини, Нино Рота – эти композиторы создали великую музыку, которая помогла кинофильмам стать особыми, запоминающимися, проникающими глубоко в сознание зрителей.
Именно с первого показа киноконцерта «Гладиатор» в Московском Доме Музыки начались показы фильмов с оркестром в России.
22, 23, 24 февраля в 19:30
«ГЛАДИАТОР»
7 марта в 19:30, 8 марта в 15:00 и 19:30
«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
9 марта в 19:30, 10 марта в 15:00 и 19:30
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
Концертный зал Конгресс-Центра РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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