Lora Lea выпустила дебютный сингл «Мчусь на»

Певица, которую известна как лидер и фронтвумен успевших стать культовыми в своей среде групп «Субмарина» и «Маруся», предстала совершенно в новом образе и новом поп-звучании.

«Вдохновляясь качественным мейнстримом, но оставаясь верной своей лирике, я записала песни в новом для меня формате! Так возник мой новый проект Lora Lea. Будет всё новое: современный звук, льющиеся мелодии и завораживающие тексты в лучших традициях "Субмарины" и "Маруси"», - говорит о проекте певица.

При этом Lora Lea рискнула дебютировать в мае, когда многие артисты стремятся к окончанию учебного года и началу сезона отпусков представить свои новые треки. И выделиться в общей массе релизов весьма непросто.

Результат превзошёл все ожидания: только за первые сутки песня набрала более полумиллиона прослушиваний в соцсети «ВКонтакте», обойдя песни многих артистов с более громкими именами и обширной фанатской базой. Певица уверена, что причина столь неожиданного и радостного развития событий кроется в самой песне.

Дебютный релиз «Мчусь на» получил хвалебные отзывы программных директоров ведущих радиостанций. Трек получился необычным. Умело балансируя на стыке поп-мейнстрима, регги и трип-хопа, добавив оттенки балканского фолка, удалось получить по-настоящему летнее свежее настроение. Цепляющие мелодии и приятный воодушевляющий текст дополнили картину.

В ближайших планах певицы - съёмка полноценного клипа. Идею для сценария певица решила пока не раскрывать, загадочно намекнув на то, что в осуществлении замыслов будет применён дизайнерский подход.

Сейчас Lora Lea полным ходом ведёт работу над новыми композициями и подготовкой концертной программы.