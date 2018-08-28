Минкульт высказался против уничтожения Дома звукозаписи

Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

Таким образом, спустя две недели после начала оглушительного скандала с уничтожением уникального звукозаписывающего комплекса министерство культуры РФ смогло сформулировать свою позицию по вопросу, который волнует каждого культурного человека в России.



Дом звукозаписи

16 августа Союз композиторов России направил письма президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец, министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе комитета по культуре Госдумы Елене Ямпольской с просьбой помочь сохранению ГДРЗ. В письмах сказано, что студийный комплекс, построенный в конце 1930-х годов, в 2002 году был передан ГТРК "Культура", сейчас Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) передает эти здания ФГУП "Издательство "Известия" управления делами президента РФ. В Союзе композиторов предлагают обменять помещения в доме 24, стр. 1 и стр. 2, перешедшие в ведение ФГУП "Издательство "Известия", на нежилые помещения аналогичного размера из имущественного комплекса Союза и государственной фирмы звукозаписи "Фирма Мелодия".

"Министерство культуры Российской Федерации не является собственником здания и не имеет права вмешиваться в вопросы, связанные с его передачей. Тем не менее мы категорически возражаем против выселения оркестров - Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и Государственного академического Большого симфонического оркестра - из занимаемых помещений", - отметили в ведомстве.

Министерство также считает необходимым сохранить уникальное звукозаписывающее оборудование ГДРЗ. "Вопрос стоит намного шире, чем обычная передача площадей, так как Первая и Пятая студии по сей день остаются уникальными помещениями с точки зрения технической приспособленности для звукозаписи и репетиций", - отметили в пресс-службе.

Ранее за сохранение ГДРЗ в здании на Малой Никитской выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, народные артисты Денис Мацуев и Александр Сладковский.