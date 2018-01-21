Названа причина смерти Тома Петти

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

По данным издания, при вскрытии в организме певца были обнаружены несколько сильнодействующих лекарств, одновременный прием которых привел к остановке сердца. Врачи прописали певцу препараты из-за ряда заболеваний, которыми он страдал, в том числе эмфиземы, проблем с коленями и перелома бедра.



Том Петти

Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался в возрасте 66 лет в начале октября. По информации СМИ, его нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу ночью и доставили в больницу, где подключили к системе жизнеобеспечения. Позднее менеджер коллектива Тони Димитриадес сообщил о кончине певца.