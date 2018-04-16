«НОМ» выпустил новый альбом «Я тебя услышал»

Новый диск - завершающий альбом трилогии «Жизнь Замечательных Людей» (первые две части – «Семеро Смертных» и «Оттепель» увидели свет в 2014 и 2016 годах соответственно). На этот раз в поле зрения основателей драматического идиотизма попали вечные человеческие ценности, такие как брак, семья, дружба, верования и социальные сети.

В музыкальном плане альбом тяготеет к «корневой» рок-музыке, зародившейся в Калифорнии, но сравнение это условно, так как творчество «НОМ» трудно поддается жанровой классификации. Помимо классического состава группы, согласно сложившейся традиции, в записи поучаствовали музыканты «Ленинграда» - Роман Парыгин и Владислав Александров, один из треков спела приглашенная звезда Ольга Зубкова, более известная по работе в европейских и канадских проектах, активное участие осуществил Александр Ливер – работник Женевского Оперного Театра.