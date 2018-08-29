Пермскую оперную певицу избил коллектор

На артистку напали в середине августа. Она проходила лечение амбулаторно, но накануне ей стало хуже.

Сейчас в отношении одного из нападавших, 37-летнего жителя Перми, заведено административное дело по факту побоев. Материалы дела направлены в суд, уточняет портал «ВКурсе.ру».

Инцидент произошел 15 августа. В дверь Лебедевой постучался мужчина и потребовал позвать некую Светлану. Певица открыла дверь, чтобы объяснить, что они ошиблись, а мужчина решил, что она и есть искомая должница и принялся ей угрожать. Он говорил, что готов уйти, если хозяйка квартиры покажет паспорт и докажет, что она не Светлана, но женщина реагировала крайне эмоционально. В ответ вышибала заявил, что к ней будут приходить каждый день. Когда коллектор ушел, Лебедева бросилась за ним вслед и начала снимать все происходящее на видео.

На кадрах видно, что пострадавшая бежала за ним с требованием остановиться и ждать полицию. На что мужчина отвечал: «Вы же не Светлана». Когда девушка приблизилась к вышибале, он набросился на нее.