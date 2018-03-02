Президент Франции отметил 200-летие Сергея Прокофьева

Об сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Спектакль с участием французского лидера состоялся 1 марта в праздничном зале Елисейского дворца. Гостями Макрона в этот вечер стали школьники, изучающие русский язык, представители ассоциаций, помогающих детям с ограниченными возможностями, а также семьи сотрудников администрации президента. Музыкальное сопровождение спектакля обеспечил оркестр Республиканской гвардии Франции.

По данным телеканала, вечер был организован супругой президента Брижит Макрон.

"В мае прошлого года мы с женой решили установить традицию проведения таких четвергов в Елисейском дворце, и каждые полтора месяца мы стараемся ее соблюдать", - сказал Макрон. "Мы хотим, чтобы у вас был постоянный доступ ко всему лучшему, что существует в культуре", - отметил президент, обращаясь к собравшимся в его резиденции.

Он рассказал своим гостям о советском композиторе и дирижере Сергее Прокофьеве и о балете "Петя и волк", который был поставлен в Санкт-Петербурге французским и российским балетмейстером Мариусом Петипа. В этом году, как напомнил Макрон, весь мир празднует 200-летие со дня его рождения.