Президент Молдовы встретился с российской группой «Пропаганда»

На встрече в своем рабочем кабинете Игорь Додон лично поблагодарил группу за поддержку и отличное выступление на праздновании Дня города Тараклия в АТО Гагаузия, важном территориальном образовании в Молдове, где большинство населения говорят на русском языке.

Игорь Додон поинтересовался мнением коллектива о стране и народе Республики Молдова, а также особо отметил тот факт, что в Молдове очень любят песни группы «Пропаганда», тому подтверждение - несколько тысяч человек на концерте в Тараклии горячо приветствовали коллектив, публика знала каждую песню наизусть и исполняла их вместе с группой «Пропаганда».



«Пропаганда» и Игорь Додон

«В 8 утра мы были приглашены на официальную встречу с Президентом Молдовы, встреча проходила в его рабочем кабинете. Мы прибыли заранее, в 7-30 уже были в Администрации и были удивлены насколько рано начинается рабочий день Президента. Игорь Додон очень тепло нас приветствовал, поблагодарил нас за то, что приняли его приглашение. Также поинтересовался, какое впечатление сложилось у нас о народе Молдовы. Солистки группы рассказали, что молдавский народ – очень искренние, веселые и добрые люди. А также мы подчеркнули высокую степень духовной и культурной близости российского и молдавского народов. Президент Игорь Додон пообещал в ближайшее время снова пригласить нас в Молдову» – рассказывает продюсер группы «Пропаганда» Сергей Иванов.