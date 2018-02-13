Принимаются заявки на новый сезон «Музыки в метро»

За первые 10 дней приема заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро» более 500 артистов и музыкантов захотели присоединиться к нему. Принимать заявки начали 29 января, а завершат 25 февраля. Затем исполнителям предстоит пройти отборочные испытания. В прошлом году за месяц кастинга было подано около одной тысячи заявок.

«Это уже третий сезон “Музыки в метро”, с каждым годом проект набирает все большую популярность и количество участников неуклонно растет. Среди тех, кто захотел присоединиться к проекту, появились даже известные актеры. Если они пройдут отборочные испытания, пассажиры подземки в скором времени смогут встретить их на наших музыкальных площадках. Кроме того, за место в проекте поборются полюбившиеся москвичам команды — Brevis Brass Band, Владимир Семибратов и Mulerman Band, которые уже стали постоянными исполнителями на станциях метро», — рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

О своем желании уже заявили ансамбль гусляров, тульский мужской вокальный ансамбль, а также артистка, выступающая в жанре мелодекламации (чтение стихов или прозы под музыку). Если она пройдет испытания, это будет первый исполнитель жанра в столичном метро. Им также предстоит побороться с другими потенциальными участниками «Музыки в метро».

Отбор артистов проводит Московский продюсерский центр в несколько этапов. Для того чтобы официально выступать в столичном метрополитене, необходимо подать заявку на сайте проекта и отправить видео со своим выступлением. Запись оценивают эксперты Московского продюсерского центра, преподаватели из Музыкального училища имени Гнесиных и музыкального колледжа Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Затем они примут решение о дальнейшем участии музыкантов в проекте. В финальном этапе артисты, приславшие лучшие заявки, вживую выступят перед членами жюри: звездами шоу-бизнеса, продюсерами, известными музыкальными деятелями и экспертами в сфере культуры и развлечений. Победители конкурса получат аккредитацию на один год, они смогут самостоятельно выбирать удобное время и площадку для выступлений. Планируется, что право на проведение своих концертов в столичном метро получат 200 артистов.

Проект «Музыка в метро» запущен весной 2016 года. Первые площадки были оборудованы на станциях «Выставочная», «Маяковская» и «Курская». Тогда жюри выбрало 30 музыкантов и коллективов. В 2017 году эксперимент признали удачным и увеличили количество площадок до 14. Во втором сезоне проекта отборочные испытания прошли уже 200 команд. Сегодня артисты могут выступить на любой из 18 специальных площадок, из них четыре расположены на МЦК. В этом году количество мест увеличится до 32.