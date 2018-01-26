Россияне не экономят на развлечениях

Выросли практически все сегменты рынка, за исключением продаж физических носителей с аудио- и видеоконтентом, печатных СМИ и бытовой электроники. В интернете росли доходы не только легальных, но и пиратских площадок.

Общая выручка российской индустрии развлечений по предварительной оценке достигла в 2017 году 1,75 трлн руб., что на 2% больше, чем годом ранее, подсчитало агентство InterMedia. Исследование основывается на данных аналитических компаний, фондов, отраслевых ассоциаций и экспертных оценках. В него включены доходы секторов экономики, в которых определяющим фактором потребления становится доступ к результатам различных видов творческой деятельности, включая концерты, шоу, кино, продажу физических носителей с видео- и аудиоконтентом, легальные и нелегальные аудиовизуальные сервисы, СМИ и т. д.

Доходы от так называемых афишных мероприятий, в число которых входят концерты, шоу и спектакли, по данным InterMedia, выросли с 82 млрд руб. в 2016 году до 91 млрд руб. в 2017-м. Выручка от «неафишных», то есть корпоративных, частных и государственных мероприятий, увеличилась с 23 млрд руб. до 25 млрд руб. Концертная сфера не столько зависит от экономического положения в стране, сколько от качества контента и работы отдельных артистов, считает директор творческого объединения Gazgolder (продюсирует Басту, Скриптонита, Смоки Мо и др., занимается организацией и проведением концертов, выставок, спектаклей) Николай Дуксин. «Если билеты продаются плохо, то кто-то, конечно, может оправдываться кризисом, но на рынке есть масса предложений, и выбор зрителей зависит исключительно от качества материала»,— считает он. У Gazgolder в 2017 году выручка росла именно за счет большего числа концертов и площадок, которое, в свою очередь, обусловлено творчеством конкретных артистов, говорит господин Дуксин.

Лучшую динамику среди сегментов индустрии развлечений показывают легальные видеосервисы: за год их доходы выросли на 20%, до 13,6 млрд руб., указывается в исследовании со ссылкой на данные J’son&Partners. Выручка легальных музыкальных сервисов выросла с 2,4 млрд руб. до 2,6 млрд руб. При этом в 2017 году росли доходы не только легальных аудиовизуальных сервисов, но и пиратских площадок. Так, оборот нелегальных аудиосервисов вырос с 2 млрд руб. до 2,1 млрд руб. Выручка площадок с нелегальным видеоконтентом увеличилась с 2,6 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Данные подсчитывались, исходя из оценки количества ресурсов, средней посещаемости и ориентировочного дохода от рекламы, объясняет гендиректор InterMedia Евгений Сафронов. Показатели также сверялись с аналогичными исследованиями, в частности Group-IB, уточняет он.

Рост доходов пиратов связан в первую очередь с развитием доступа в интернет: прирост новых абонентов у операторов наблюдается в первую очередь в младших возрастных категориях, крайне активно потребляющих творческий контент, считает господин Сафронов. Он подчеркивает, что понятия «пират» или «нелегальный сервис» весьма условны: такое определение может быть дано только судом. «Мы ориентировались в первую очередь на данные Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм (IFPI), Российской антипиратской организации, ассоциации "Интернет-видео" и экспертные оценки»,— перечисляет он.

Продолжают снижаться продажи физических носителей: так, доходы от носителей с музыкальным контентом составили 660 млн руб. против 682 млн руб. в 2016 году. Продажи носителей с видеоконтентом опустились с 500 млн до 440 млн руб. Кроме этих сегментов снижаются только продажи электронного оборудования, с 611,2 млрд руб. до 575,2 млрд руб.

Коммерсантъ