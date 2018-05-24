Сергей Ашихмин сошел с ума

Смена имиджа, по признанию самого артиста, помогла забыть сложный период в личной жизни и выйти из затянувшейся депрессии. Нажать "кнопку перезагрузки", открывшую новые грани жизни и творчества помог Александр Шевчук.

Стилист, который более 20 лет создаёт образы для селебрити, проникся историей и вызвался помочь исполнителю. Александр Шевчук порекомендовал найти "нового себя" и примерить самый неожиданный образ.



Сергей Ашихмин

Так возникла идея изменить цвет волос. Интересно, что во время "таинства перевоплощения" в студию Александра Шевчука заглянул Александр Буйнов, который рассказал историю "своего просветления".

Этот период стал своеобразным рубежом для Сергея Ашихмина. В новых песнях он прощается с прошлым и начинает новую жизнь.