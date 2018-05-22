Sony купит EMI Music Publishing с правами на 2 млн песен

Sony Corp. доведет до 90% свой пакет акций этой компании в результате сделки на $1,9 млрд с фондом Mubadala Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. Остающиеся 10% акций принадлежат фонду наследников покойного поп-певца Майкла Джексона. После этой покупки, как сообщает информационное агентство Kyodo, Sony Corp. надеется существенно увеличить свои доходы от платного предоставления музыки через интернет.

"Нынешние инвестиции, - заявил на пресс-конференции в Токио президент корпорации Кэнъитиро Ёсида, - усилят наши позиции в сфере интеллектуальной собственности. Мы станем одной из крупнейших в мире компаний, продающих музыку".

В текущем финансовом году Sony Corp. намеревается получить от своего музыкального бизнеса операционную прибыль в размере 112 млрд иен (около $1 млрд). В 2020 финансовом году она планирует довести ее до 130 млрд иен (примерно $1,2 млрд). ТАСС