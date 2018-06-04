Старейшая солистка оркестра имени Андреева погибла в ДТП

Пресс-служба оркестра в понедельник сообщила РИА Новости, что 3 июня "в результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, Народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина".

По словам директора оркестра Натальи Митиной, в минувшую субботу Сорокина вышла в магазин из дома в районе станции метро "Приморская". "Она проходила через карман, где овощи продают, прошла, увидела эту машину, она ее пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он ее не заметил, что она идет опять здесь же", — сказала директор оркестра.

По ее словам, пострадавшая, находясь в сознании, была госпитализирована в Мариинскую больницу, где в воскресенье около 14 часов скончалась.

Пресс-служба оркестра отмечает, что Сорокина являлась ученицей первой профессиональной исполнительницы на щипковых гуслях, народной артистки России В.Н. Городовской. Более 70 лет Сорокина отдала служению музыкальному искусству.

"Ее ослепительный талант и трудолюбие покоряли и вдохновляли друзей и коллег. Специально для нее создавали музыку Валерий Гаврилин, Вадим Биберган, Игорь Рогалев, Борис Чайковский и многие другие. Записи исполнений Наталии Сорокиной в составе Андреевского оркестра и сольно входят в золотой фонд российской культуры", — говорится в сообщении пресс-службы.